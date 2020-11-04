Віталій Марків прилетить до України [ Редактировать ]
Нацгвардієць Віталій Марків сьогодні повертається на батьківщину. По обіді, літаком з Італії, він має прибути до Києва. Напередодні увечері Апеляційний суд Мілана повністю виправдав і звільнив українського військового. Під час засідання суд вислухав обидві сторони, а Марків виступив із завершальним словом.
Перед оголошенням рішення судді взяли кількагодинну перерву. Нагадаю, торік улітку Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі італійського репортера - у 2014 році.
Це - надзвичайна подія. Ми доказали, що правда є. Справедливість існує. І моїм першим засудженням. Це було насамперед доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає. Слава Україні!
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