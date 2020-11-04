Нацгвардієць Віталій Марків сьогодні повертається на батьківщину. По обіді, літаком з Італії, він має прибути до Києва. Напередодні увечері Апеляційний суд Мілана повністю виправдав і звільнив українського військового. Під час засідання суд вислухав обидві сторони, а Марків виступив із завершальним словом.

Перед оголошенням рішення судді взяли кількагодинну перерву. Нагадаю, торік улітку Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі італійського репортера - у 2014 році.