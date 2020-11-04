Безпілотний автобусний маршрут запустили в столиці Канади. На території урядового кампуса в Оттаві, в тестовому режимі, випробовують автобуси без водіїв. Їхня максимальна швидкість наразі 25 кілометрів на годину.

Автобуси здатні самостійно визначати перешкоди. Однак на період тестування в салоні перебуває водій, який за потреби зможе взяти керування на себе. Поки що, через епідемію коронавірусу, шатли перевозитимуть лише працівників урядового кампуса.

Водночас в уряді зазначають - у випадку успішних випробувань відкриються нові можливості для подальшого розвитку технічних новацій у цьому напрямку.