"Киев" от Motorola: компания презентует новый смартфон (фото) [ Редактировать ]
Компания Motorola выпустит на рынок смартфон Moto G 5G, который станет бюджетной версией Moto G 5G Plus. Об этом пишет iXBT.com.
Новый девайс будет иметь кодовое название Kiev и модельные номера XT2113-2 и XT2113-3. Moto G 5G создали на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G, внутрь смартфона также будет вмонтировано 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней флэш-памяти.
Отмечается, что экран Moto G 5G будет обладать OLED разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой обновления изображения 60 Гц. Также на задней панели установят 3 камеры с расширением изображения 48, 8 и 2 Мегапикселя. Смартфон "вооружат" технологией NFC и ОС Android 10.
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