Буквально через пару дней после выхода видеоигры Watch Dogs: Legion от игровой студии Ubisoft, в сети появился исходный код этого проекта на пиратских торрентах. 3 ноября в Интернет был слит архив объемом 560 ГБ.

Как сообщает DSOGaming, архив действительно содержит исходный код игры Watch Dogs: Legion.

Пользователь Twitter под псевдонимом /PPG/ изучил содержимое украденного архива и отметил, что среди опубликованных хакерами файлов содержатся только ассеты и используемые Ubisoft инструменты разработки. Грубо говоря, особой интеллектуальной ценности они не несут.

Но в файлах значилась другая, более важная информация о сотрудничестве с Crytek ­– знаменитым разработчиком Far Cry и Crysis. В документах значилась информация о разрабатываемых секретных проектах Crysis Next и Crysis VR, а также двух переизданий Crysis 2 и Crysis 3.

Ubisoft изучает утечку данных по Watch Dogs: Legion — изначально предполагалось, что хакеры выложили исходный код игры, однако в итоге это оказались инструменты и ассеты.



Да, хакерская тематика Watch Dogs идеально накладывается на случившееся. pic.twitter.com/GXWG05se8J — Игромания (@igromania) November 4, 2020

Вероятно, за воровством данных стоит хакерская группа Egregor. Ранее злоумышленники угрожали Ubisoft о намерении выложить в общий доступ исходный код их игры Watch Dogs: Legion, если компания откажется пойти на переговоры. Скорее всего, Ubisoft не подчинилась требованиям, за что кибер-злоумышленники опубликовали тайны компании.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как украинцы потеряли более миллиона гривен с банковских карточек.