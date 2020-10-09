Полиция задержала мошенников, которые похитили более 500 тысяч гриве с банковских карточек граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники звонили своим людям и представлялись сотрудниками банка. Мошенники сообщали потерпевшим ложную информацию о совершении несанкционированных операций с их банковскими платежными карточками и просили назвать все персональные данные, после чего деньги пропадали.

Отмечается, что группировка работала в нескольких областях, трое из подозреваемых находятся в местах заключения. Во время обысков правоохранители обнаружили в логове преступников банковские карточки, SIM-карты, телефоны и наркотические вещества. Фигурантам дела, находящимся на свободе грозит до восьми лет заключения.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что появилась новая схема банковских мошенников. Пострадавших "кидали" на огромные суммы денег.