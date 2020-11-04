В среду, 4 ноября, в Киеве участники акции протеста заблокировали движение от Арсенальной до Европейской площади. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Водители "евроблях" полностью заблокировали улицу Грушевского. Машины стоят от Арсенальной до Европейской площади.

Участники акции требуют от властей принять закон о доступной растаможке транспорта. Демонстранты не давали возможности проехать автотранспорту со спуска правительственного квартала и также заблокировали пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что полицейские получили право штрафовать "евробляхи" за просрочку ввоза.