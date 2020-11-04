COVID-19 в Україні: найбільше інфікуються жителі Києва [ Редактировать ]
Ще 9524 українці, зокрема й 313 дітей, захворіли на COVID-19 протягом доби. Померли від ускладнень 199 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірусом інфікувалися понад 420 тисяч осіб. Найвищі показники у Києві, на Львівщині, Харківщині та Одещині.
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