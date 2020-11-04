Сьогодні до України повернувся Віталій Марків, якого зрештою виправдали в Італії. Нагадаю, понад рік тому суд італійського міста Павія засудив Марківа на 24 роки ув'язнення за звинуваченням у причетності до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі, у травні 2014 року в Слов'янську.

Правоохоронці та журналісти-розслідувачі з України та Італії зібрали доказову базу невинуватості Марківа, тож Апеляційний суд Італії, врешті-решт, визнав його повністю невинним. Перші емоції нацгвардійця, який повернувся на Батьківщину через три роки, бачила Ірина Баглай.

Вони не бачились майже три з половиною роки. Лише розмови відеозв'язком.

Діана дружина, Віталія Марківа:

У нас було 6 дзвінків на місяць

"Невинний і вільний" - пролунало напередодні в Апеляційному суді, та його дружина Діана досі не вірить - сталося диво. Перемогли. За лічені хвилини до приземлення літака, вона ділиться потаємним, що для них з Віталієм тепер найголовніше.

Діана дружина, Віталія Марківа:

Треба цінувати сьогоднішній день тому що невідомо що буде завтра, треба цінувати бути завжди поряд.

Перші кроки на рідній землі і перші обійми з коханою.

Далі розповідає, як жив із вироком - 24 роки ув'язнення, і як сприйняв перемогу.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Я дав собі обіцянку вистояти до кінця, можливо це найважливіша моя особиста перемога, яке мені випало із підлістю пропаганди із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність гідність та честь України, але і всього українського народу.

В Італії більш як три роки тому Віталія Марківа заарештували й звинуватили у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Сторона обвинувачення заявляла, що нібито Віталій командував мінометним вогнем по окупованій бойовиками території під Слов'янськом. І внаслідок цього обстрілу загинули журналісти, які були поряд із позиціями найманців.

Проте Марків не був офіцером і не міг віддавати накази, та й мінометів у чотирнадцятому році на озброєнні його підрозділу Нацгвардії не було. Згодом обвинувачення змінило формулювання нібито Віталій вів вогонь з автомата. Але між позиціями нацгвардійців та місцем перебування журналістів була відстань майже два кілометри. Сам Віталій усі звинувачення заперечував.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Ми довели що спільними зусиллями можна побороти все, справедливість є правда перемагає. Відповідальність мають понести люди, які намагались зганьбити не тільки збройні формування України, але й притягнути до відповідальності весь український народ.

Знявши обвинувачення з Віталія, суд автоматично зняв їх і з України. Цивільний позов італійських журналістів відхилено.

Марків уже вирішив, що служитиме далі й захищатиме Україну. Чи вимагатиме компенсацій - радитиметься з адвокатами. Попереду ще касаційний суд, якщо рідні загиблого італійського фоторепортера подадуть скаргу. А тепер вільний і визнано "невинний" Віталій планує бути з родиною.