Відповідальність за теракт у Відні взяла на себе терористична організація ІДІЛ

Відповідальність за теракт у Відні взяла на себе терористична організація ІДІЛ. А сам нападник зумів ввести в оману наставників із програми дерадикалізації. В Австрії продовжують пошук спільників організатора теракту, в якому загинули четверо людей.

Вже заарештували 14 підозрюваних. А у Великій Британії рівень терористичної загрози підняли до четвертого за п'ятибальною шкалою. З усіма подробицями наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Відлуння австрійського теракту чутно і в Британії. Через цю трагедію та напади у Франції рівень терористичної загрози тут підвищили зі значного до серйозного. Це сталося вперше за 5 років і означає, що ймовірність атак доволі висока.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Звісно, тепер на вулицях буде більше поліцейських, і у світлі нинішніх подій це правильно. Але люди не повинні панікувати, головне - бути обережними. Це запобіжний захід.

Австрійська поліція провела 18 рейдів і затримала 14 людей, яких вважають причетними до теракту. Ще двох можливих спільників арештувала поліція Швейцарії.

Сусід арештованого підозрюваного спільника:

Я сподівався, він нарешті став на правильний шлях. Та коли поліція постукала у двері втретє, я зрозумів, що він і досі замішаний у злочинних справах.

Відповідальність за теракт уже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". А сам нападник, як виявилося, зумів переконати судову систему, що зрікся радикального ісламу.

Завдяки цьому його випустили із в'язниці дочасно рік тому. Чоловік був засуджений до двадцяти двох років тюрми за спробу налагодити зв'язок з ІДІЛ і виїхати на джихад.

Карл Негаммер, міністр внутрішніх справ Австрії:

Факт у тому, що терорист зумів обманути програму дерадикалізації та людей, які в ній задіяні, і отримав дочасне звільнення. Тобто не було жодних ознак, які могли попередити про його радикальні погляди.

На третій день після нападу жителі Відня і досі шоковані. Вулиці патрулюють посилені наряди поліції. Люди приходять до місця трагедії, щоб покласти квіти та запалити свічки в пам'ять про чотирьох загиблих. У критичному стані в лікарнях досі перебуває семеро постраждалих. Ще в шістнадцятьох ножові й вогнепальні поранення, які життю не загрожують.