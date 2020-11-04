Країна на паузі. У Сполучених Штатах продовжують рахувати голоси і досі не можуть визначити переможця президентських виборів. Трамп чи Байден? Коли настане ясність? Дмитро Анопченко з Вашингтона, про можливий розвиток подій.

Голоси рахували всю ніч, але країна поки що не знає переможця. Є кілька штатів, де підсумків немає і досі, а в Пенсильванії, кажуть, підрахунок може затягнутися аж до кінця тижня. На великих телевізійних екранах і на екранах своїх смартфонів люди постійно роздивляються ось таку інтерактивну карту.

Важно сделать её и потом обновить и переклеить буквально за 4-5 минут до эфира, карта интерактивная, она меняется!!!

Червоним - штати, які за Трампа, синім - ті, що підтримали Байдена. Частина з них і зокрема найважливіші: Аризона, Вісконсин, Мічиган та Філадельфія і досі не дали офіційних даних - отже, і зрозуміти, хто перемагає, абсолютно нереально. Прогнозів - чимало, але кожен трактує результати так, як йому хотілося б, і ніхто, навіть самі кандидати, не знає, як складеться ситуація.

Зрозуміло одне: план заздалегідь оголосити себе переможцем, а про це думали обидва кандидати - провалився. Байден, штаб якого готував масштабне звернення до нації, щоб повідомити про перемогу кандидата від демократів, замість урочистої промови був змушений вийти до прихильників із коротким оголошенням.

Джо Байден, кандидат у президенти США:

Ані я, ані Дональд Трамп не можуть оголосити переможця. Це рішення має прийняти американський народ. Але я оптимістичний щодо результатів!

Трамп посеред ночі вийшов до журналістів і заявив, що перемога в нього, але її намагаються вкрасти і він точно судитиметься.

Дональд Трамп, кандидат у президенти США:

Це шахрайство! Це ганьба для країни! Ми готувалися до перемоги і відверто кажучи, виграли! І ми не хочемо, щоб о четвертій ранку вони знаходили якісь бюлетені і додавали їх до тих, хто проголосував.

Так само про готовність судитися вже заявив штаб Байдена, але демократи вимагатимуть забезпечити підрахунок всіх до єдиного голосів.

У чому тут ситуація: в день голосування на дільниці приходили здебільшого прихильники Трампа. Заздалегідь, поштою, свою групу підтримки закликав проголосувати Байден. А на пошті - затримки із доставкою конвертів; з'являються дані, що 300 тисяч бюлетенів поштова служба США могла просто загубити дорогою і повинна відшукати.

І якщо в ключових штатах розрив невеликий, чинному президенту вигідно, щоб комісії поставили крапку, голоси більше не зараховували. А Байдену життєво необхідно віднайти кожен бюлетень і змусити додати його до загальних цифр.

Показова ситуація в Пенсильванії, штаті, голоси якого можуть стати визначальними. Там лідирує Трамп, перевага на 700 тисяч голосів. Але у Байдена в резерві є майже півтора мільйона бюлетенів, надісланих поштою, частина з них і досі "в дорозі".

Якщо їх врахують це може дати демократам президентство. Поставити під сумнів - обрати Трампа на другий термін. Тож він отримує можливість заявляти про фальсифікації, а Байден, що вибори нечесні і голоси не врахували.

А якщо так - кожному з них знадобиться підтримка вулиці. Біля Білого дому цієї ночі було щонайбільше кілька сотень людей. Переважно молоді, здебільшого білі. Але у будь-якому разі все мирно: музика із гучномовців, саморобні плакати, смішні маски. І жодних закликів штурмувати Білий дім. Агітації за Трампа дуже мало.

До чого все йде? Ми маємо зробити цю країну знову великою, а не скотитися на сто років назад!

На боці Байдена, очікувано, і симпатії жителів столиці, вона завжди за демократів голосує, і організатори нещодавніх "чорних протестів".

Нехай все мирно закінчиться! Добрі люди за кого ви б не були - відмовтеся від сутичок! Разом викинемо цю людину з Білого дому!

Цей ключовий для протестів майданчик, адже він у Трампа просто під вікнами, будуть підтримувати, але водночас і пригальмовувати пристрасті. Обом кандидатам заворушення ні до чого, поки ясності щодо переможця немає. Отже, вони і закликають людей зберігати спокій.

До моменту, поки не з'явиться ясність, хто виграє за голосами, а отже, і не стартує нова політична гра: один з двох претендентів змушений буде взяти на себе роль невдоволеного кандидата, у якого перемогу несправедливо забрали. І боротися за неї буде, схоже, будь-якими методами.