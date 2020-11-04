В США одновременно с президентскими выборами в некоторых штатах прошло голосование о легализации марихуаны и некоторых других наркотиков. Об этом сообщает The New York Times.

Сразу четыре штата - Аризона, Монтана, Нью-Джерси и Южная Дакота - проголосовали за легализацию использования марихуаны в рекреационных целях. Таким образом, они присоединились к 11 штатам, в том числе Калифорнии, Колорадо и Орегону, где уже позволено такое применение марихуаны.

Орегон стал первым штатом, декриминализовавшим хранение в небольших количествах таких тяжелых наркотиков, как героин, кокаин, метамфетамин, МДМА и ЛСД,. Это переводит хранение наркотиков из числа преступлений, за которые можно сесть в тюрьму, в разряд правонарушений со штрафом до $100.

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Кроме того, Орегон разрешил медицинское применение псилоцибина - действующего вещества галлюциногенных грибов.

В Вашингтоне избиратели выступили за легализацию выращивания, хранения и некоммерческого использования галлюциногенных грибов.

В Мичиган-сити, штат Индиана, городской совет поддержал декриминализацию широкого спектра психоделических наркотиков, в том числе галлюциногенных грибов.

Ранее сообщалось, что сенатором штата в США впервые избрали трансгендера.

Напомним, что недавно жители Новой Зеландии на референдуме отказались легализовать каннабис.