Сенатором от Дэлавера стала Сара Макбрайд, которая раньше была мужчиной Источник: Jason Minto/Associated Press

В США представитель демократов 30-летняя Сара Макбрайд займет место в Сенате штата Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд стажировалась в Белом доме во время правления Барака Обамы. Затем она работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был принят в 2013 году.

Напомним, что в США 3 ноября прошли выборы президента, вице-президента, членов Конгресса, губернаторов 13 штатов и представителей местных органов власти.

После голосования на протест вышли тысячи людей.

Ранее "Подробности" сообщали последние результаты по выборам президента США.