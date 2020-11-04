Сенатором штата в США впервые избрали трансгендера [ Редактировать ]
Источник: Jason Minto/Associated Press
В США представитель демократов 30-летняя Сара Макбрайд займет место в Сенате штата Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.
Макбрайд стажировалась в Белом доме во время правления Барака Обамы. Затем она работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был принят в 2013 году.
Напомним, что в США 3 ноября прошли выборы президента, вице-президента, членов Конгресса, губернаторов 13 штатов и представителей местных органов власти.
После голосования на протест вышли тысячи людей.
Ранее "Подробности" сообщали последние результаты по выборам президента США.
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