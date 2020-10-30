Новая Зеландия решила судьбу эвтаназии и каннабиса [ Редактировать ]
Источник: Электоральная комиссия Новой Зеландии
Власти Новой Зеландии опубликовали предварительные данные референдума, который проходил 17 октября.
Жители островной страны решали, стоит ли легализовать эвтаназию и каннабис.
65,2% жителей Новой Зеландии, принявших участие в референдуме, поддержали эвтаназию. 33,8% выступили против.
Эвтаназия может быть совершена при соблюдении ряда условий:
- неизлечимое заболевание, которое приведет к смерти в ближайших шести месяцев и причиняет сильную боль;
- пациенту исполнилось 18 лет;
- пациент должен лично выразить "информированное согласие" на эвтаназию.
Предусмотрен так называемый "ассистированный суицид" - когда пациент сам вводит себе препарат, а врач лишь предоставляет его и наблюдает за процедурой.
53,1% новозеландцев высказались против легализации каннабиса, 46,1% - "за". Новозеландцы решали, стоит ли позволить выращивать, продавать и употреблять марихуану. Результаты референдума не распространяются на использование каннабиса в медицине.
Закон должен вступить в силу через год. Таким образом Новая Зеландия станет седьмой страной в мире, где эвтаназия разрешена, и первой, где этот вопрос решали на референдуме.
Ранее сообщалось, что Офис президента Украины объяснил, почему необходимо легализовать каннабис.
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