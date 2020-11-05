Італію поділять на червоні та помаранчеві зони [ Редактировать ]
Європейські країни посилюють карантин. Польща від суботи запроваджує частковий локдаун. Закривають непродовольчі крамниці та заклади культури, школярів та студентів відправляють на дистанційне навчання.
А в Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
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