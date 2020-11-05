Гео Лерос схватил Александра Юрченко за шею, после того как тот назвал его "Дэу Ланосом" Источник: Facebook

У народного депутата Александра Юрченко, который вышел из СИЗО под залог, несмотря на обвинение в коррупции, под Верховной Радой произошла стычка с другим "Слугой народа". Видео инцидента опубликовали в сети.

Возле входа в парламент Юрченко отвечал на вопросы журналистов, заявляя, что никакой взятки не брал. Он начал говорить о Гео Леросе, называя его "Дэу Ланосом", когда тот тоже подошел к журналистам.

Гео Лерос схватил Юрченко за шею, попытавшись увести со словами "Иди сюда...". Юрченко вывернулся и продолжил общение с корреспондентами.

Как ранее сообщали "Подробности", в Киеве арестовали помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, который является посредником в деле о получении взятки. По данным НАБУ, детектив НАБУ под видом бизнесмена познакомился с нардепом Юрченко, который рассказал, что является инициатором законопроекта о переработки твердых бытовых отходов.

Парламентарий намекнул, что все вопросы "замыкаются" на нем, и потребовал "плюшки" и "скинуться на экологию" за внесение правок, нужных "бизнесмену". Свои личные услуги оценил в $13 тыс., еще 200 тыс. потребовал для членов парламентского комитета по экологии. Деньги он получил через посредника, который арестован, но может выйти по залог в 1 млн грн.

После скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о выходе Александра Юрченко из фракции. В четверг, 17 сентября, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение парламентарию и ходатайство об аресте.