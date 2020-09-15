Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовали материалы, в том числе и видео, по делу о получении взятки народным депутатом Александром Юрченко, входящим во фракцию "Слуга народа".

По данным ведомства, летом этого года НАБУ стало известно о деятельности организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий и обязанностей депутата Верховной Рады. НАБУ внедрило к "лоббистам" своего агента, который выступил в качестве представителя промышленной компании.

Детектив под прикрытием познакомился с одним из участников организации, которому рассказал, что его предприятие готово инвестировать в строительство в Украине предприятия по переработке твердых бытовых отходов, однако для этого отсутствуют необходимые правовые основания.

Посредник свел детектива с народным депутатом Александром Юрченко, который запросил за внесение необходимых правок в экологический законопроект $13 тыс. для себя лично и еще $200 тыс. - для членов профильного комитета.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть "вознаграждения" посреднику народного избранника. Позднее планировалось осуществить следующий этап спецоперации, но она была прекращена по неизвестным причинам.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения парламентарию о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 369 УК Украины.

В НАБУ отметили, что поскольку подозрение может подписать только Генеральный прокурор, в его Офис были переданы все материалы уголовного дела, подтверждающие противоправные действия народного избранника. Несмотря на полноту доказательной базы, руководитель департамента Офиса генпрокурора заявил, что не видит достаточных оснований для доклада Генпрокурору Ирине Венедиктовой о необходимости подписания подозрения.

На скандал отреагировали в Офисе президента Украины. У Зеленского подчеркнули, что не вмешиваются в расследование относительно народного депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа"), а его членство во фракции "Слуга народна" приостановлено, что является нормальной цивилизованной практикой.

Президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет.

Ранее сообщалось, что НАБУ обнародовало записи компрометирующих разговоров скандального главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.