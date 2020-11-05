Хворих на Ковід відтепер ушпиталюватимуть вибірково. У МОЗі змінили алгоритм госпіталізації недужих. Кого залишатимуть у стаціонарах, а хто лікуватиметься вдома - знає Марина Михайловська.

Хоч уже минуло майже два місяці, Катерина із жахом згадує перші дні хвороби. Біль у горлі, ломота, температура, задуха з характерними симптомами коронавірусу жінка зателефонувала на швидку.

Катерина Волошанівська, жителька Миколаєва:

Скорая приехала очень быстро - за 15 минут. Меня послушали, сказали, что есть двустороння пневмония. Меня это смутило, так как ни кашля, ничего у меня не было. Просто чувствовалось давление в груди. Учитывая тяжесть состояния, меня госпитализировали в инфекционную больницу.

Раніше до стаціонарів ушпиталювали навіть людей з легким перебігом хвороби. Тепер перелік цих критеріїв значно зменшиться.

Світлана Федорова, лікар-інфекціоніст, директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Є показники сатурації - насиченості крові киснем, показники дихальної недостатності, супутня патологія - це все оцінюється лікарем. Лікар приймає рішення, чи потрібна госпіталізація.

За останніми нововведеннями від МОЗу, госпіталізації підлягають тяжкі хворі на Ковід, а також ті, в кого частота дихання менше ніж 10 та більше ніж 30 вдихів-видихів за хвилину, або ж сатурація знижується до дев'яноста двох відсотків і менше. На стаціонарне лікування мають приймати і пацієнтів середньої тяжкості із супутніми складними діагнозами в стадії декомпенсації.

Марія Грачова, директор КНП "Міська лікарня №1" Миколаєва:

За последнее время, за последние три недели более сложные стали пневмонии, более агрессивные, более тяжелые. Присоединяются и погодные осенние условия, начался сезон заболеваний по ОРВИ и гриппа.

Крім того, останнім часом виникають проблеми з результатами тестів.

Світлана Федорова, лікар-інфекціоніст, директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Нажаль, чомусь стало менше підтверджень ПЛР, в нас є випадки, коли у людини чітко картина коронавірусу. Один раз дає негативний результат, другий. На тертій раз або в інших лабораторіях дають позитивний результат.

Зміняться і критерії одужання хворих. Безпечним для інших пацієнта вважатимуть, якщо він не має ознак гострого респіраторного захворювання впродовж трьох діб після десяти днів від появи симптомів або від отримання позитивного тесту. А також у разі відсутності ознак хвороби при одному негативному результаті ПЛР.