Два тижні в країні не вщухають масові протести

Рішення про обмеження абортів у Польщі все ж таки запровадять, але лише тоді, коли в суспільстві вщухнуть пристрасті. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Два тижні в країні не вщухають масові протести - після того, як Конституційний трибунал визнав неконституційним аборти внаслідок патології плода.

Тобто жінки не зможуть переривати вагітність, якщо вона не становить загрози життю або не є наслідком згвалтування. Рішення Конституційного трибуналу мали опублікувати у "Віснику законів" до третього листопада.

Утім, цього не сталося, а отже воно ще не набуло чинності.