Уряд Польщі запровадить скандальну заборону абортів [ Редактировать ]
Рішення про обмеження абортів у Польщі все ж таки запровадять, але лише тоді, коли в суспільстві вщухнуть пристрасті. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.
Два тижні в країні не вщухають масові протести - після того, як Конституційний трибунал визнав неконституційним аборти внаслідок патології плода.
Тобто жінки не зможуть переривати вагітність, якщо вона не становить загрози життю або не є наслідком згвалтування. Рішення Конституційного трибуналу мали опублікувати у "Віснику законів" до третього листопада.
Утім, цього не сталося, а отже воно ще не набуло чинності.
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