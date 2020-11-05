На Донбасі ворожий безпілотник скинув гранату на позиції армійців [ Редактировать ]
Шість ворожих атак зафіксовано минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського та Широкиного російські найманці вели вогонь із автоматичного станкового гранатомета. А неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
І сьогодні ворожий безпілотник скинув гранату на позиції армійців -- один український боєць зазнав осколкового поранення - це сталося на Луганщині.
Українського бійця було поранено на спостережному пункті просто в траншеї - близько опівдня.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Солдат йшов просто перевірити, а прилетіло. Легке поранення в ногу в нього було. Надали першу медичну допомогу зробили евакуацію. Стан стабільною в нього легке осколкове поранення.
Пораненого доправили до шпиталю. Інший боєць показує, чим був уражений його побратим.
"Коломбо", військовослужбовець Збройних сил України:
У подстольник надівається труда висовується вог. У АГС трошки товщий калібр. На безпілотник да, але вони трошечки не такі. Якщо сюди попаде то тут все розірве. Сім метрів осколки. Калічить, а це лягушчека розлітаються б'є стукає гранатами друг по другу.
На початку тижня такою ж гранатою був поранений ще один військовослужбовець - на сусідній позиції. Боєприпас скинули з ворожого безпілотника.
110 на українських позиціях під попасною противник відробляє бомбометання з безпілотників. Ця зброя дуже дошкульна і небезпечна. Безліч дрібних осколків.
Наші армійці безпілотників не застосовують. Вогню у відповідь на ці провокації теж не відкривали.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
220 ми в принципе не стрельнем. Я вот за четире месяца перемир'я не разу стрельнул. Говорять: наблюдай, наблюдай и все.
Від початку пермир'я в українському війську вже дванадцять поранених воїнів. Троє загинули.
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