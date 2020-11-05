Многие слышали про полезные свойства лимонной воды. Это простое и не затратное средство может оказать колоссальное, положительно воздействие на организм. Многие специалисты настоятельно рекомендуют пить воду с лимоном утром, натощак, передает newsyou.info.

В приготовлении лимонной воды есть свои хитрости. Многие азиатские красавицы считают, что делать лимонную воду необходимо только с теплой, почти горячей водой. Азиатские красотки убеждены, что горячая вода вымывает шлаки, а лимон оказывает тонизирующее действие.

Другие специалисты убеждены, что приготавливать лимонную воду необходимо только из свежеотжатого лимонного сока и концентрат из бутылочки категорически не подходит.

А японцы рекомендуют сделать перед приемом лимонной воды несколько физических упражнений. Однако и те и другие и третьи сходятся во мнении, что пить лимонную воду следует только натощак.

Считается, что лимонная вода разгоняет обменные процессы в организме. Именно благодаря такому эффекту люди сжигают калории и худеют. Также, лимонная вода имеет антибактериальные свойства и богата витамином С. В комплексе это укрепляет иммунитет.

Кроме метаболизма ускоряются и пищевые процессы, очищаются токсины. Печень начинает нормально работать. Однако разовое употребление лимонной воды к сожалению не принесет пользы. Для заметного эффекта это должно стать привычкой, как чистка зубов по утрам или утренняя зарядка. Итак, повторим, что лучше готовить лимонную воду из свежих лимонов, а не из соков из бутылочки.

Использовать при этом следует теплую воду, если ваша цель улучшить работу кишечника. А вот если хотите похудеть, то берите холодную. Крайне желательно перед этим сделать зарядку. Выпив лимонную воду завтракать можно лишь спустя 15-20 минут.

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