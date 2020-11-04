Почему нужно есть батат [ Редактировать ]
Сладкий картофель - крахмалистый корнеплод, богатый витаминами и антиоксидантами, может быть отличным дополнением к любой диете, передает newsyou.info.
Эксперты рассказали о полезных свойствах батата.
Зрение
Сладкий картофель содержит каротиноиды - антиоксиданты, отвечающие за поддержание зрения. Бета-каротин, из-за которого батат имеет свой оранжевый цвет, также полезен для зрения, так как он превращается в витамин А.
Бета-каротин, наряду с другими питательными веществами, такими как витамин C, E и цинк, может помочь снизить риск возрастных заболеваний глаз.
Иммунитет
Антиоксиданты в сладком картофеле также могут защитить иммунную систему от свободных радикалов. Они повреждают ДНК здоровых клеток, включая клетки иммунной системы, которые необходимы для борьбы с инфекциями. Антиоксиданты помогают бороться с этим повреждением.
Кроме того, наличие витамина А в сладком картофеле помогает поддерживать иммунную систему. В отчете за 2008 год говорится, что витамин А является одним из наиболее важных питательных веществ для поддержки иммунной системы.
Работа мозга
Доказательств, что сладкий картофель улучшает функцию мозга у людей, пока что недостаточно. Но при проведении исследований на животных было получено немало многообещающих результатов.
Например, исследование 2010 года показало, что антоцианы, соединения, обладающие антиоксидантным действием, присутствующие в пурпурном сладком картофеле могут подавлять воспаление в мозге мышей, а другое продемонстрировало, что память улучшилась у старых мышей, которым давали антоцианы.
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