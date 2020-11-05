Сторож детсада чудом спас прыгнувшего из окна ребенка [ Редактировать ]
Фото: ребенок выпрыгнул из окна / lenin.cap.ru
В провинции Шаньдун (Китай) охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. Об этом сообщает "Лента".
Ребенок случайно заперся в туалете и не мог открыть дверь.
Мальчик решил выбраться через окно и прыгнул вниз, несмотря на предостережения воспитателей, которые пытались успокоить его.
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