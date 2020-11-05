В провинции Шаньдун (Китай) охранник детского сада успел поймать выпрыгнувшего с третьего этажа мальчика. Об этом сообщает "Лента".

Ребенок случайно заперся в туалете и не мог открыть дверь.

Мальчик решил выбраться через окно и прыгнул вниз, несмотря на предостережения воспитателей, которые пытались успокоить его.

Ранее пьяный священник протаранил авто с ребенком.