Курс на зростання - незмінний. В уряді кажуть - до кінця року щодня в Україні буде по 20 тисяч хворих. Сьогодні вже маємо майже 10 тисяч інфікованих за добу! Лідери - незмінно - Київ, а ще - Харківська та Хмельницька області.

Щоправда, і тих, хто одужав теж найбільше від початку пандемії понад вісім тисяч. Зросла і кількість госпіталізованих. У багатьох регіонах заявляють про 100-відсОткову заповненість лікарень.