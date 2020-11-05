Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Курс на зростання - незмінний. В уряді кажуть - до кінця року щодня в Україні буде по 20 тисяч хворих. Сьогодні вже маємо майже 10 тисяч інфікованих за добу! Лідери - незмінно - Київ, а ще - Харківська та Хмельницька області.
Щоправда, і тих, хто одужав теж найбільше від початку пандемії понад вісім тисяч. Зросла і кількість госпіталізованих. У багатьох регіонах заявляють про 100-відсОткову заповненість лікарень.
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