Зупинити підрахунок голосів - закликав Америку Дональд Трамп. Маючи на увазі штати, де вирішується доля виборів, а комісії і досі враховують бюлетені, які ще надходять поштою. І це голоси за Байдена.

Яка ситуація станом на зараз? І чому на вулицях із кожним днем стає гарячіше? Усі подробиці розкаже Дмитро Анопченко.

Новина, яка шокувала Америку: Мін'юст країни дав дозвіл на присутність озброєних федералів навіть уже не навколо, а безпосередньо в центрах підрахунку голосів. Дивним чином це рішення відомства збіглося з заявою президента Трампа про намір оскаржити в суді підрахунок у певних штатах, або навіть зупинити його. Загальні правила завжди забороняли представникам силових структур "втручатися у вибори" і "заходити на територію дільниць чи вилучати бюлетені" - навіть якщо вони проводять розслідування. Навіть вилучити папери не можна було - тільки зробити копії.

З цього стає зрозумілим:Трамп неодмінно організує перерахунок голосів у тих штатах, де різниця з Байденом мінімальна. Наприклад, у Вісконсині їх розділяє менше ніж 1 відсоток. А якщо Байден забере цей штат, то йому достатньо тільки голосів Невади (там теж хороші шанси) - і він вже президент.

Джорджия, Пенсильванія, Мічиган... Скрізь, де результати можуть його не задовольнити, а різниця - крихітна, чинний президент обіцяє суди і демонструє, що він так просто не здасться. До преси навіть вийшов син Трампа, заявивши, що у батька крадуть перемогу.

Ерік Трамп, син президента США:

Люди, це ж шахрайство! Чисте тобі шахрайство! Вдатися до крутійства - для них єдиний спосіб перемогти батька.

Прихильники Трампа тепер збираються біля виборчих центрів, де рахують голоси. Зокрема в Аризоні їх було кілька сотень - у червоних кепках "ні - махінаціям із голосами" та закликами до чесного підрахунку. Багато хто зі зброєю, тож силовикам довелося виставити лінію з офіцерів у бронежилетах і шоломах між натовпом і будівлею.

Того ж самого - чесного підрахунку - вимагали і в інших містах, але вже команда підтримки демократів і Байдена. Ось Міннеаполіс.

Ось Бостон, де на вулиці вийшло близько пів тисячі людей.

Американський прапор спалили в Портленді, де пристрасті ще з часу вбивства Джорджа Флойда не вляглися і де ситуацію і досі частково контролюють бойовики "Антифа".Поліція пішла у наступ або очистити вулиці. Усе це вилилося в сутички і арешти. А комунальники довго ще прибирали скло з тих вікон і вітрин, які якимось дивом не розбили до цього.

Гаряче стає і у Нью-Йорку, де - ось ви бачите - поліцейський велосипедний підрозділ зчепився з протестувальниками. Кожна сторона зараз каже, що це на них напали. Пів сотні людей затримано.

Сутички і автозаки на вулицях американських міст стають уже звичайною ознакою цього періоду життя країни.

Дедалі більше стихійних протестів і це ще штаби кандидатів не почали організовувати, а потім використовувати, мітинги як останній аргумент у суперечці своїх кандидатів за президентське крісло.