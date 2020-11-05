Англія у локдауні. Уже вдруге за рік зачинилися магазини, ресторани, салони. А людей просять лишатися вдома. Як минув останній вечір свободи британців? У матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Гуляй, наче востаннє. Напередодні жорсткого локдауну молодь заповнила центр Лондона. Це останні хвилини, коли можна бачитися з друзями та випивати в барі. З 12 ночі країна знову порине в суворий карантин. Але знайшлося чимало таких, які вимагали продовження свята. Поліції довелося викликати підмогу - люди відмовлялися розходитися по домівках. Щоправда, обійшлося без серйозних інцидентів і затримань.

Вільям Гобсон, житель Лондона:

Така атмосфера, ніби треба поспішати. Знаєте, коли в метро вже кажуть "двері зачиняються" і треба швиденько встигнути зайти. Оце таке саме відчуття перед тим, як знову всі ізолюються.

І дійсно, у перший день локдауну Лондон наче завмер. Люди знову перейшли на роботу з дому, і навіть ходити в гості тепер заборонено. Щоправда, просто неба можна гуляти скільки заманеться. За новими правилами всі магазини та салони послуг не першої необхідності - зачинені. Так само на замку бари та ресторани.

Сімеон Алфред, співвласник залів для здавання в оренду:

Фінансово це буде надзвичайно складно. Особливо для розважального бізнесу, який абсолютно покладається на зимовий пік. Адже грудень - час новорічно-різдвяних вечірок та свят. І найбільшого заробітку, на який цього року розраховувати не доводиться.

Те саме стосується невеличких крамничок. Саме зараз - розпал купівлі подарунків на Рідво. І замість відвідин локальних немережевих закладів, люди кинуться купувати в інтернет - на сайтах-гігантах, як Амазон.

Майкл Г'юсон, головний аналітик ринків у трединговій компанії:

У зоні найбільшого ризику - саме малий бізнес. Тому надзвичайно важливо, щоб уряд підтримав ці заклади не тільки протягом цього місяця локдауну, а й у наступні місяці, коли вони знову відкриються.

І уряд почув ці заклики. Міністр фінансів оголосив продовження фінансової допомоги аж до березня. Тобто усі працівники, які не можуть виконувати своєї роботи віддалено, і далі отримуватимуть до вісімдесяти відсотків зарплати. Це має запобігти сплеску безробіття.