Англія на карантині: як минув останній вечір свободи британців [ Редактировать ]
Англія у локдауні. Уже вдруге за рік зачинилися магазини, ресторани, салони. А людей просять лишатися вдома. Як минув останній вечір свободи британців? У матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.
Гуляй, наче востаннє. Напередодні жорсткого локдауну молодь заповнила центр Лондона. Це останні хвилини, коли можна бачитися з друзями та випивати в барі. З 12 ночі країна знову порине в суворий карантин. Але знайшлося чимало таких, які вимагали продовження свята. Поліції довелося викликати підмогу - люди відмовлялися розходитися по домівках. Щоправда, обійшлося без серйозних інцидентів і затримань.
Вільям Гобсон, житель Лондона:
Така атмосфера, ніби треба поспішати. Знаєте, коли в метро вже кажуть "двері зачиняються" і треба швиденько встигнути зайти. Оце таке саме відчуття перед тим, як знову всі ізолюються.
І дійсно, у перший день локдауну Лондон наче завмер. Люди знову перейшли на роботу з дому, і навіть ходити в гості тепер заборонено. Щоправда, просто неба можна гуляти скільки заманеться. За новими правилами всі магазини та салони послуг не першої необхідності - зачинені. Так само на замку бари та ресторани.
Сімеон Алфред, співвласник залів для здавання в оренду:
Фінансово це буде надзвичайно складно. Особливо для розважального бізнесу, який абсолютно покладається на зимовий пік. Адже грудень - час новорічно-різдвяних вечірок та свят. І найбільшого заробітку, на який цього року розраховувати не доводиться.
Те саме стосується невеличких крамничок. Саме зараз - розпал купівлі подарунків на Рідво. І замість відвідин локальних немережевих закладів, люди кинуться купувати в інтернет - на сайтах-гігантах, як Амазон.
Майкл Г'юсон, головний аналітик ринків у трединговій компанії:
У зоні найбільшого ризику - саме малий бізнес. Тому надзвичайно важливо, щоб уряд підтримав ці заклади не тільки протягом цього місяця локдауну, а й у наступні місяці, коли вони знову відкриються.
І уряд почув ці заклики. Міністр фінансів оголосив продовження фінансової допомоги аж до березня. Тобто усі працівники, які не можуть виконувати своєї роботи віддалено, і далі отримуватимуть до вісімдесяти відсотків зарплати. Це має запобігти сплеску безробіття.
по теме
У Всесвітній організації охорони здоров'я вже прогнозують в Україні 9 тисяч хворих щодоби. Медична система може не витримати такої хвилі
В європейських країнах щодня десятки тисяч нових хворих. А сьогодні зафіксували ще й світовий антирекорд смертності більш як 9 тисяч летальних випадків
Життя із обмеженнями і вже найближчим часом. Таке обіцяють у Кабміні. Бо коронавірусна статистика щодня ставить новий антирекорд
Дайте подихати. У лікарнях катастрофічно бракує не лише місць, а й кисню. В Україні він справді стає на вагу золота. Виробники не встигають, бо потреби медзакладів значно зросли
Курс на зростання - незмінний. В уряді кажуть - до кінця року щодня в Україні буде по 20 тисяч хворих. Сьогодні вже маємо майже 10 тисяч інфікованих за добу