Сутички у центрі Києва. В урядовому кварталі "євробляхери" побилися з поліцією. Власники машин на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського. А коли взялися класти шини на дорогу, поліцейські почали протидіяти. Усе це зрештою переросло в зіткнення.

Нагадаю, "євробляхери" вимагають ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення авто. Але, кажуть, діалогу з депутатами немає. Хоча раніше - їм уже йшли назустріч. І неодноразово давали час на пільгове розмитнення машин.