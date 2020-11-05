В урядовому кварталі "євробляхери" побилися з поліцією [ Редактировать ]
Сутички у центрі Києва. В урядовому кварталі "євробляхери" побилися з поліцією. Власники машин на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського. А коли взялися класти шини на дорогу, поліцейські почали протидіяти. Усе це зрештою переросло в зіткнення.
Нагадаю, "євробляхери" вимагають ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення авто. Але, кажуть, діалогу з депутатами немає. Хоча раніше - їм уже йшли назустріч. І неодноразово давали час на пільгове розмитнення машин.
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