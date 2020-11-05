Валютні гойдалки. Після тривалого піке гривня трохи зміцнюється. Утім, економісти вважають: це не на довго. Тож якого курсу чекати українцям перед Новим Роком, і чи досягне гривня психологічної позначки - 30 за долар? Думки експертів аналізував Даніїл Снісар.

28,6 за долар. Стільки нацвалюта коштувала напередодні за офіційним курсом НБУ. Це найбільше падіння за останні 33 місяці. Та вже сьогодні - вартість її стрімко пішла угору і зупинилася на позначці 28.5. Лише за добу - 10 копійок.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Ми з вами спостерігаємо об'єктивне, невеличке, спокійне приведення у відповідність фактичного курсу долара до тих цифр, які закладені у бюджет 21 року. Тобто, ми зараз з вами бачимо невелику, спокійну девальвацію гривні - до курсу десь 29-29.1 на кінець цього року. Він буде здійснюватися достатньо спокійно. Тобто, будуть невеличкі зміцнення, невеличкі послаблення. Але, в цілому, динаміка буде зберігатися.

Ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року не бачать й у міністерстві фінансів. Хоча, не приховують - щось прогнозувати доволі складно через поширення пандемії. Прогнозувати її можливі побічні ефекти не беруться. Втім, кажуть, вітчизняна економіка ще тримається.

Сергій Ніколайчук, керівник департаменту макроекономічних досліджень:

Українська економіка виявилася напрочуд вдало підлаштованою під поточну коронакризу. В нас достатньо стійкими виявилися і експорт, і надходження за грошовими переказами. Натомість, суттєво провалився імпорт, як по енергоносіям, так і по подорожам. Ми, все-таки, очікуємо, на четвертий квартал достатньо суттєві витрати з боку бюджету.

Свій вплив на валютні коливання матиме й подальший розвиток відносин із Міжнародним Валютним Фондом. Якщо траншу не буде - знайти інші джерела фінансування для повернення зовнішніх боргів Україна навряд чи зможе.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Міжнародний Валютний Фонд, доки не буде повернуто статус КВО - програму не відновить. Тому, напевно, на наступний рік вартість запозичень в Україні буде дорожча. І оптимізм отримання траншу МВФ до кінця цього року, чи в найближчий час на початку року є занадто оптимістичною.

А наслідком цього процесу - діра у бюджеті знову збільшиться. І це спричинить додатковий тиск на валютний ринок. Тому економісти прогнозують середній курс гривні до долара у першому півріччі наступного року - на рівні 29 гривень 20 копійок.