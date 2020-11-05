"Опозиційна платформа - За життя" вимагає перерахунку голосів у Маріуполі [ Редактировать ]
А результати виборів у Маріуполі оскаржують. Апеляцію на рішення Донецького окружного суду за фактом фальсифікації виборів подали представники "Опозиційної платформи - За життя". Там переконані: голоси підрахували неправильно, а тому до міськради потрапили і депутати від "Слуги народу".
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Им нарисовали 5,1%. Ну вы же ведь партия власти, вы же не можете возглавлять фальсификации. Выборы закончатся, а осадок и отношение такое циничное у всех останется. Поэтому, мы еще раз обращаемся к партии "Слуги Народа". На уровне национальном, областном. Не позорьте себя и тех людей, кто хоть не много, но за вас голосовали. Давайте проведем пересчет голосов.
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