А результати виборів у Маріуполі оскаржують. Апеляцію на рішення Донецького окружного суду за фактом фальсифікації виборів подали представники "Опозиційної платформи - За життя". Там переконані: голоси підрахували неправильно, а тому до міськради потрапили і депутати від "Слуги народу".

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":