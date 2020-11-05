Серія пожеж в Одесі, які протягом кількох років забрали життя десятків людей, слідство об'єднало в одну справу. А звинуватило - колишнього керівника одеських пожежників. Сьогодні мав розпочатися суд над ним. Усі подробиці - від Андрія Анастасова.

Віктор Федорчак - колишній начальник обласного управляння служби з надзвичайних ситуацій. За два роки після його призначення - у дві тисячі сімнадцятому - в Одесі й розпочався трагічний відлік:

У пожежі в дитячому таборі "Вікторія" загинули три дівчинки. Цього б могло не статися, якби ДСНС вчасно закрила заклад через виявлені порушення - вважає слідство.

Ігор Трофимчук, потерпілий у справі:

Сразу после "Виктории" начались весьма существенные проверки подобных заведений, но они, как начались, так же быстро и затухли.

Далі - палає Одеська обласна психіатрична лікарня, потім - готель "Токіо Стар", торік у грудні - економічний коледж. Внаслідок лише трьох цих пожеж гине тридцять дві людини.

Слідство вважає: Федорчак, зокрема, неналежним чином контролював підлеглих. Йому загрожує п'ять років ув'язнення.

Андрій Станєв, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Федорчак обвинувачується у службовій недбалості, внаслідок якої стався ряд пожеж та загинули люди і було спричинено матеріальну шкоду.

Сьогодні підготовче засідання перенесли, бо захисник Федорчака не зміг бути присутнім. Сам експосадовець звинувачення у свій бік не коментує.

За процессом следите - все увидите! - Может, Вы еще раз выскажетесь? - Нет, не выскажусь!

Ігор Трофимчук - батько шістнадцятирічного Кирила, який загинув під час пожежі в коледжі. Чоловік вважає: відповісти мають і Федорчак, і інспектори, які не зробили перевірку закладу - і ті, хто керував гасінням.

Ігор Трофимчук, потерпілий у справі:

Можно посмотреть на все эти пожары. Как была сформирована материально-техническая база пожарных, оценить их действия, и руководство их действиями со стороны руководителей для того, чтобы прийти к выводу, что она как руководителем Федорчаком должным образом не организована.

Наступне засідання у справі відбудеться другого грудня.