Накерували на 75 з половиною мільярдів гривень збитків. Минулого тижня в ЗМІ опублікували текст державного аудиту "Нафтогазу". Перевірка виявила численні порушення. І загалом обійшлися вони державній компанії в 176 мільярдів.

Чому так багато? І до чого тут ціна на газ для населення? Подробиці - у матеріалі.

75 мільярдів гривень збитків і безліч порушень.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Вони власне включають в себе і можливі корупційні схеми.

Це і переплати за газ, і неочікувані знижки "для своїх".

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

Дочерняя компаия "Нафтогаза" - "Нафтогаз-Трейдинг" все время предлагает газ ниже на две гривны, чем он котируется на украинской бирже. В результате, у нас получился существенный перекос в ценах.

Про преференції для дочірньої компанії Нафтогазу каже й колишній виконавчий директор НАК - Юрій Вітренко. Мовляв, порушень аудитслужба знайшла багато.

Я б виділив болюче для мене питання продажу "Нафтогазом" палива за ціною нижче ринкової фірмі "Нафтогаз трейдинг" і далі - приватним компаніям, у першу чергу - ЕРУ. Одним із власників цієї компанії на той момент був Андрій Фаворов. "Нафтогаз" заперечував порушення на той рахунок. Тепер державні аудитори дійшли висновку, що порушення все-таки були".

Юрій Корольчук, експерт у галуз енергетики:

Пан Вітренко звинуватив колишніх робітників "Нафтогазу", зокрема і пана Фаворова, в тому що його компанії отримали газ в підземні сховища за фактично пільговою ціною. І власне "Нафтогаз-Трейдинг" він виступив безпосереднім учасником цієї схеми.

Але при цьому є й "атракціони щедрості" для споживачів. Це, приміром, середня ціна за кубометр газу від різних постачальників України. А це від "Нафтогаз-Трейдингу". Чому така різниця? - Усе через монопольний доступ до ресурсу.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

К сожалению, "Нафтогаз" не реализует газ украинской добычи на внутреннем рынке. А это 70 процентов всего газа, который добывается на територии Украины.

І такі привілеї дозволяють НАК не тільки диктувати ціни на ринку блакитного палива, а й демпінгувати. Порушуючи свої ж правила:

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Всі інші учасники ринку газу орієнтуються дійсно на Європейські хаби, як це каже "Нафтогаз". Але сам "Нафтогаз" виставляє ціну нижче, демпінгову ціну.

Знизити вартість блакитного палива для всіх гравців ринку, а значить і для кінцевого споживача, можуть торги українським газом на внутрішній біржі. На цьому наполягають і в Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг.

Оксана Кривенко, член НКРЕКП:

Це б збільшило кількість ресурсу, яка б була у вільному обігу. І дала б можливість поспливати на конкуренцію шляхом зменшення вартості. Чим більше конкуренції - тим менше ціна газу. Я вважаю, що це можлива перспектива. І навіть я чомусь так оптимістично налаштована, що це перспектива найближчого майбутнього.

Але коли воно настане? Питання, на яке може дати відповідь лише "Нафтогаз".