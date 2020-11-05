Кравчук рассказал, будет ли альтернатива "Минску" [ Редактировать ]
Первый президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет искать альтернативу минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны. В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом Леонид Кравчук рассказал "РБК-Украина".
Он отметил, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.
"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.
При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.
Ранее мы писали, что Украина приготовила план по Донбассу.
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