Власти разработали "План совместных шагов", который предусматривает полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

Все вооруженные формирования и вооружения должны быть выведены из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль государственную границу с Россией и обеспечить в ОРДЛО нормальную жизнедеятельность.

То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед.

По его словам, важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для участников вооруженного конфликта и амнистии тех, кто не совершил преступлений.

Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

Он выразил надежду, что Россия, Германия и Франция поддержат такое предложение. Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение.

По его словам, Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние.

Также сообщается, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.