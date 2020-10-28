В Харькове загорелся трамвай: люди выпрыгивали на ходу (видео) [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, в Харькове в районе Тракторного завода во время перевозки пассажиров загорелся трамвай. Инцидент произошел с транспортным средством 23-го маршрута.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".
По предварительным данным, пострадавших нет. Когда водитель трамвая узнал о возгорании, он открыл дверь, благодаря чему пассажирам удалось спастись. По данным очевидцев, людям пришлось выходить из трамвая еще во время его движения.
"Горит гордость чехословацкого трамваестроения на "Тракторах", люди выпрыгивали прямо на ходу", – говорится в подписи к опубликованному видео.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге "товарняк" сошел с путей.
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