"Черная" зона карантина: Степанов сделал заявление [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.
"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - отметил он.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что по поводу "черных" зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.
Ранее сообщалось, что в Украине введут новый показатель для "красной" зоны карантина.
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