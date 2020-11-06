В Министерстве здравоохранения Украины опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - отметил он.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что по поводу "черных" зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

Ранее сообщалось, что в Украине введут новый показатель для "красной" зоны карантина.

Смотрите также коронавирусную статистику в Украине.