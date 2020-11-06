Социальная сеть Facebook заблокировала группу "Stop the Steal" ("Остановить воровство"), в которой сторонники Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли безосновательные заявления действующего президента о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

На момент, когда группу заблокировали, в ней было больше 350 тысяч участников, сообщает АР.

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"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу" Stop the Steal ", в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - говорится в заявлении Facebook.

Ранее сообщалось, как прошел день выборов в США. Также мы писали о том, что у Трампа требуют пересчитать голоса.

Кроме того, сообщалось, что Кулеба озвучил позицию Украины по выборам в США.