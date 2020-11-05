Украине не важно, кто победит на выборах президента США - Дональд Трамп или Джо Байден. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина и так имеет двухпартийную поддержку в Штатах.

Хочу озвучить официальную нашу позицию, которая заключается в том, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений.

Глава МИД напомнил, что поддержка Киева Вашингтоном базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую наша страна имеет и от Демократической партии, так и от Республиканской.

Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Америкой территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией.

Как сообщали "Подробности", Ранее Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане и Висконсине - так называемых "колеблющихся" штатах, где получил 26 голосов выборщиков.

По оценке NBC News и CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213 или 214. По данным Fox News, Байден победил в Аризоне (11 голосов), поэтому у него 264 голоса. Для победы нужно получить 270 голосов.

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах подсчитаны не все голоса. Также Дональд Трамп потребовал пересчета голосов в Висконсине.

Ранее сообщалось, что Трамп наорал на владельца Fox News Руперта Мердока.