Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую преступную группировку, которая терроризировала местных бизнесменов. Бойцы спецподразделения "Альфа" задержали четырех членов банды при попытке похищения человека.

Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя. Злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги, угрожая убить.

В состав банды входило более 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у пострадавших крупные суммы денег. В случае неуплаты людям угрожали насилием и физической расправой.

Деятельность преступной группы контролировал из-за границы "вор в законе" по кличке "Лоту Гули". Под этой личиной скрывается уроженец Азербайджана Надир Салифов.

Его называют одним из лидеров азербайджанской мафии в Европе и странах СНГ. Запросы на арест Салифова были направлены через Интерпол властям Грузии, России и Украины. Недавно Салифов был ненадолго задержан в ОАЭ и Черногории, но экстрадиция не производилась. Считается, что он может проживать в Турции.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".