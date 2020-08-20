Криминальный авторитет Хаган Зейналов ("Хан Бакинский") снял на видео вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули" за полчаса до того, как расстрелял его в ресторане.

На камеру убийца показал, что идет следом за вором в законе. Видео он предоставил заказчикам в качестве отчета. Запись, сделанную "Бакинским", опубликовал Telegram-канал "112".

Напомним, что в турецкой Анталье убили криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули". Мафиози застрелил из пистолета мужчина, ужинавший с ним за одним столом.

С ранением головы Салифов был госпитализирован, но спасти его не удалось. Убийца попытался скрыться, но был задержан на шоссе, ведущем в город Денизли.

Салифов родился в 1972 году в Грузии. Его называют одним из лидеров азербайджанской мафии в Европе и странах СНГ. Запросы на арест Салифова были направлены через Интерпол властям Грузии, России и Украины.

С 2005 по 2017 годы "Лоту Гули" находился в заключении в Азербайджане, после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году он был депортирован из Турции, но в дальнейшем вернулся в страну нелегально. Недавно Салифов был ненадолго задержан в ОАЭ и Черногории, но экстрадиция не производилась.

Как сообщали "Подробности", в начале июля этого года в Одессе ликвидировали межэтническую преступную группировку, которая терроризировала местных бизнесменов. Бойцы спецподразделения "Альфа" задержали четырех членов банды при попытке похищения человека. СБУ сообщила, что деятельность группы вымогателей контролировал из-за границы "вор в законе" по кличке "Лоту Гули".

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".