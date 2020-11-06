Байден намерен объявить о победе [ Редактировать ]
По результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Сообщается, что Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября. По данным источников, его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде. Также сообщается, что Байден хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.
Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение несколько месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.
Ранее мы сообщали, что Байден опередил Трампа в Джорджии.
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