По результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Сообщается, что Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября. По данным источников, его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде. Также сообщается, что Байден хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.

Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение несколько месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Ранее мы сообщали, что Байден опередил Трампа в Джорджии.