У п'ятницю, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко заявив про те, що в країні розгортається інформаційна війна.

Наразі ми маємо змогу спостерігати інформаційну війну. Вона характеризується значною кількістю фейків і новин, які не відповідають дійсності. Таке враження, що зараз йде війна всіх проти всіх. І хто скористається плодами цієї війни, мені здається, ми побачимо дуже швидко.

"Так, на мене тиснули. Це правда. Я це зафіксував. Так, на зборі суддів це буде обговорено. Після цього я напишу відповідну заяву. Якщо ви думаєте, що я ці прізвища не назву ніколи, - ви дуже сильно помиляєтесь. Більш того, ці люди зараз нас слухають. Це кримінальний злочин, передбачений Кримінальним кодексом", - сказав суддя.

На питання, що треба було виправити в антикорупційному законодавстві, Сліденко відповів:

Чинний порядок, передбачений законом запобіганню корупції, щодо контролю НАЗК над судовою владою не відповідає принципу розподілу владу, зокрема тому його розумінню, що виконавча влада не може контролювати судову. Це, що стосується вад закону запобігання корупції. Що стосується статті 366, то там проблема, яку слід виправити шляхом усунення слів з диспозиції складу злочину.

Відповідаючи на питання Ірини Геращенко про те, чи є закон щодо розпуску всього Конституційного суду тиском на судову гілку влади, Ігор Сліденко відповів:

Так, я вважаю, це моя особиста думка. Самий дискус, поставлений президентом щодо Конституційного суду, уже є тиском на КС і його суддів.

Нагадаємо, в КСУ оприлюднили план виходу з кризи.

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