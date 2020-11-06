В пятницу, 6 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат и кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о том, как скандал вокруг с КСУ связан с местными выборами.

"Группа народных депутатов, к которым относимся мы с Нестором Шуфричем, подали представление в КСУ в отношении рассмотрения законов. Там и ряд других представлений. Мы имеем полное право сделать это. КСУ принял решение. Это не обсуждается. Что должна была сделать власть? Откорректировать законодательство соответствующим образом. Я вам приведу маленький пример. Это очень связанные между собой вещи: местные выборы, которые прошли и то, что сейчас происходит с КСУ. То, что происходит с КСУ - это отвлечение внимания от поражения на местных выборах, с одной стороны. А с другой стороны, под этим соусом "распродажи страны" совершенно другими силами", - пояснил депутат.

"Я вам приведу пример маленький по Одессе. Закончились местные выборы и подвели их итоги. Одесса - единственный город, где второй тур, в который я вышел, назначен не на 22 ноября, а на 15. С чем это связано? "Слуга народа", которая имеет большинство в комиссии, вместе с действующим мэром сделали все для этого. Вы пообщайтесь с депутатами от "Слуги народа" по Одессе, в настоящий момент Администрация президента продает всю Одесскую область с Одессой Труханову и его олигархическому окружению. Той группе, которая является его бенефициарами. Вы увидите сейчас это по тем назначениям, которые будут. Давайте жить в нормальной правовой стране. Принял решение КСУ - его надо исполнять", - добавил депутат.

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