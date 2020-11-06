"Якщо КСУ оголосив війну, ми приймаємо виклик" - депутат [ Редактировать ]
В п’ятницю ввечері, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець прокоментував скандал з Конституційним судом України.
"КСУ постав не проти президента, він постав проти держави. І це - ганебно. Ми розуміємо їх подальший план. Всі мої опоненти так чудово зробили, що є подання проти "антиколомойського закону", який вони також дуже хотять дуже швиденько розглянути. У нас є зобов'язання в державі", - наголосив депутат.
"Коли ми отримали антикорупційну реформу, ми не повинні його згортати, а збільшувати і покращувати. Якщо КСУ оголосив Україні війну, то ми приймаємо виклик і будемо воювати", - зазначив політик.
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