Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден поторопился назвать себя новым лидером США. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на заявление Трамп, которое обнародовал его предвыборный штаб. Предает "Обозреватель".

Всем нам известно, почему Джо Байден торопится незаслуженно выдать себя за победителя и почему дружественные ему СМИ изо всех сил пытаются ему помогать: они не хотят, чтобы правда вышла наружу

Дональд Трамп отметил, что будет требовать пересчета голосов. Стоит отметить, что рассмотрение дела начнется в понедельник, 9 ноября.

Все очень просто – эти выборы еще далеки от завершения. Джо Байден еще официально не признан победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о крайне колеблющихся штатах, в которых будет производиться обязательный пересчет голосов, или штатах, где у нашего предвыборного штаба есть обоснованные юридические претензии, которые могут выявить окончательного победителя

Трамп заявил, что в Пенсильвании нашим законным наблюдателям не предоставили полноценного доступа к процессу подсчета голосов.

Сообщение Дональда Трампа:

"К примеру, в Пенсильвании нашим законным наблюдателям не предоставили полноценного доступа к процессу подсчета голосов. Законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации.

В понедельник наш предвыборный штаб приступит к рассмотрению нашего дела в суде с тем, чтобы обеспечить полное соблюдение норм избирательного права и удостовериться, что президентом станет законный победитель. Американский народ заслуживает честных выборов: это означает подсчет всех законно поданных бюллетеней и исключение тех бюллетеней, что были поданы незаконно. Лишь так можно обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам.

По-прежнему шокирует тот факт, что предвыборный штаб Байдена отказывается согласиться с этим основным принципом и требует подсчета даже поддельных, фальшивых бюллетеней, а также голосов умерших избирателей или граждан, не имеющих права голосовать. Только виновная в правонарушении сторона может незаконно лишить наблюдателей доступа к помещениям, где ведется подсчёт голосов, а затем отстаивать это решение в судебном порядке.

Так что же скрывает Байден? Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлен честный подсчет голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия".

Напомним, Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе.