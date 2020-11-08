Тина Кароль восхитила фанатов смелым образом [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль впечатлила и удивила фанатов смелым образом и своей роскошной фигурой в облегающем платье. Видео певица опубликовала на странице в Instagram.
"Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб всё-таки же где-то есть они..! - написала певица под видео.
Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб всё-таки же где-то есть они... ▶️ Смотрите видеотрилогию «Найти своих» на YouTube 🎧 Слушайте новый альбом «Найти своих» в AppleMusic #тинакароль #tinakarol
Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)
На видео Тина Кароль позирует в облегающее платье, при этом она снимает себя на камеру, демонстрируя свою фигуру.
Фанаты певицы оценили смелый образ певицы и щедро засыпали артистку воторженными комментариями.
Любимка 💓💓💓, богиня💔, наша богиня королева 👸🏼 просто нет слов 🙊
Напомним, ранее скандальный актер Панин отметился новой выходкой в Берлине.
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