Скандальный российский актер Алексей Панин в Берлине залез на каменную тумбу и станцевал на фоне Рейхстага. Видео он выложил в Instagram, наложив на него песню "Смуглянка" из легендарного фильма "В бой идут одни старики".

Ролик заканчивается кадром из военного фильма со стреляющим актером.

Напомним, что за Алексеем Паниным давно закрепилась скандальная слава. В августе 2014 года, находясь в Крыму, он заявил, что этот полуостров является российской территорией. В январе 2015-го Панин был задержан в Одессе общественными активистами. Позднее Панин был объявлен в Украине персоной нон грата, а фильмы с его участием запрещены к показу.

В последнее время актер попадает в СМИ только благодаря пьяным выходкам, дебошам и шокирующим признаниям о нетрадиционных сексуальных утехах. Переполох в сети вызвало видео, где человек, похожий на актера, насилует собаку.

Напомним, что скандальный актер Алексей Панин взбудоражил пользователей сети, опубликовав новое видео с собакой.