Скандальный актер Панин отметился новой выходкой в Берлине (видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Скандальный российский актер Алексей Панин в Берлине залез на каменную тумбу и станцевал на фоне Рейхстага. Видео он выложил в Instagram, наложив на него песню "Смуглянка" из легендарного фильма "В бой идут одни старики".
Ролик заканчивается кадром из военного фильма со стреляющим актером.
Станцевал у Рейхстага.🕺🏽 #германия🇩🇪 #АлексейПанин #Панин
Допис, поширений А. Панин. 🌈 (@actor_ap)
Напомним, что за Алексеем Паниным давно закрепилась скандальная слава. В августе 2014 года, находясь в Крыму, он заявил, что этот полуостров является российской территорией. В январе 2015-го Панин был задержан в Одессе общественными активистами. Позднее Панин был объявлен в Украине персоной нон грата, а фильмы с его участием запрещены к показу.
В последнее время актер попадает в СМИ только благодаря пьяным выходкам, дебошам и шокирующим признаниям о нетрадиционных сексуальных утехах. Переполох в сети вызвало видео, где человек, похожий на актера, насилует собаку.
Напомним, что скандальный актер Алексей Панин взбудоражил пользователей сети, опубликовав новое видео с собакой.
по теме
Це може стати кінцем кар'єри для колись найоплачуванішого актора Голівуду, адже фанати актора можуть відвернутися не лише від нього, а й від картин за його участі
Доказано 12 эпизодов насилия со стороны актера
Прем'єр німецької землі Північний Рейн-Вестфалія опинився в центрі скандалу - чим завинив і як виправдовується?
О разводе звезды объявили в июне 2020 года