"Укрзализныця" и дальше будет сотрудничать с партнерами только на условиях прозрачности.

"Укрзализныця" всерьез взялась за обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В рамках реализации программы по борьбе с пандемией коронавируса работники филиала «Пассажирская компания» получили 500 тысяч защитных масок. В частности, средства защиты получили проводники и другие сотрудники УЗ, которые контактируют с пассажирами.

Торжественная передача партии масок состоялась в День железнодорожника – профессиональный праздник всех работников "Укрзализныци".

Новый руководитель корпорации Владимир Жмак подошел к вопросу соблюдения карантинных мер достаточно ответственно.

"Впервые к контролю качества продукции мы привлекли фирмы-конкуренты, которые убедились, что маски соответствуют всем стандартам защиты», - рассказал директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

Он также отметил, что "Укрзализныця" и дальше будет сотрудничать с партнерами только на условиях прозрачности.

В сложившейся ситуации, обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – сложная задача, с которой "Укрзализныця" справляется достойно. Несмотря на то, что из-за пандемии тяжело и бизнесу любого уровня, команда Владимира Жмака делает всё возможное, чтоб люди безопасно могли добираться до работы и обратно.

Владимир Жмак в своих комментариях упомянул, что это обязанность любого уважающего себя и свою компанию руководителя, помогать и обеспечивать безопасные условия труда, предоставления услуг не только сотрудникам предприятия, но и клиентам. Тем самым он ещё раз подтвердил ранее озвученный тезис, что для лучшего руководителя "главный клиент – это пассажир".