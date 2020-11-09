Победивший Дональда Трампа на президентских выборах в США - Джо Байден, станет самым пожилым президентом Америки в истории. Передает "НВ"

В детстве Байден страдал от заикания, за что в школе столкнулся с буллингом со стороны одноклассников и даже преподавателей

С детства будущий президент США страдал заиканием, как он позже признавался в интервью, сложности возникали, в частности, со словами на букву "s". Вероятно, заикание Байдена было обусловлено тем, что его дядя по материнской линии также страдал этим нарушением речи в течение всей жизни.

В школьные годы Джо Байден столкнулся с буллингом со стороны одноклассников и даже преподавателей: по воспоминаниям политика, монахиня из католической школы, в которой он учился, однажды перекривляла его, когда он зачитывал отрывок из книги: "Мистер Ба-Ба-Ба-Байден, что это за слово?"

Из-за особенностей своей речи в школе Байден испытывал чувство стыда. С двумя дразнившими его школьными товарищами он дружит до сих пор -в недавнем интервью американским журналистам они признались, что это могло задевать его чувства, но не помнят, чтобы Байден хоть раз подавал из-за этого виду.

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Свою личную войну заиканию Байден объявил в подростковом возрасте: он вставал напротив зеркала с фонариком, поднесенным к лицу, и цитировал строчки из Йетса и Эмерсона.

Одну из них, рассказывал Байден в интервью, он помнит до сих пор. Это отрывок из книги Уолден, или Жизнь в лесу:

В библиотеках взрастают робкие духом юноши, почитающие своим долгом разделять взгляды, которых держался Цицерон, или же Локк, или же Бэкон, и забывающие, что Цицерон, Локк, Бэкон, когда они писали свои книги, ведь тоже были юношами, взросшими в библиотеках

Благодаря этому упражнению он смог существенно улучшить произношение и к 20 годам практически поборол заикание.

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Байден не употребляет алкоголь, но без ума от мороженого

Новоизбранный президент США не пьет спиртное, причину он раскрыл журналистам еще в 2008 году.

В моей семье достаточно алкоголиков

ИТзвестно, что отец политика не злоупотреблял алкоголем, но родственники Байдена по линии матери были более склонны к выпивке. Проблемы со спиртным были также у Фрэнка Байдена- младший брат Байдена.

Но Байден обожает мороженное, во времена своего вице-президентства, посещая одну из компаний по производству мороженого, он сказал: "Меня зовут Джо Байден, и я люблю мороженое. Вы все думаете, что я шучу, но это не так. Я съедаю за раз больше мороженого, чем три человека, с которыми бы вы предпочли находиться в этот момент".

Любимый фильм Байдена - спортивная драма 80-х, один из любимых писателей - Джеймс Джойс.

Своим любимым фильмом Байден называет британскую спортивную драму 1981 года "Огненные колесницы"

Лента рассказывает о двух британских участниках летних Олимпийских игр 1924 года в Париже, религиозном шотландце Эрике Лидделле и еврее, сыне литовского иммигранта Гарольде Абрахамсе. Первый, прирожденный бегун, практически не уделяет времени тренировкам и верит в божественное происхождение своего таланта, тогда как Абрахамс вкладывает все свое упорство, чтобы продемонстрировать свои возможности, в том числе антисемитски настроенным сокурсникам и преподавателям.

"Правда в том, что существует место, где кто-то ставит принципы выше личной славы и известности. Когда кто-то это делает, - для меня это показатель настоящего героизма", описывал Байден свои впечатления от фильма.

В области литературы новоизбранный президент Америки отдает предпочтение Джеймсу Джойсу, одному из главных писателей Ирландии. Сам Байден также имеет ирландские корни - по данным прессы, существуют основания полагать, что политик на 5/8 ирландец.

Примечательно, что девичья фамилия матери Байдена - Финнеган. Это имя одного из героев последнего романа Джойса - Finnegans Wake (Поминки по Финнегану, или же Пробуждение Финнеганов). Наиболее известная книга ирландского писателя - Улисс, - одно из центральных произведений литературы модернизма.

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Байден впервые выдвигался в президенты в 1988 году

Президентские амбиции Байдена стали известны задолго до избирательной кампании 2020 года. Впервые он принял участие в партийных праймериз в 1988-м, желая стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В том году демократы выдвинули Майкла Дукакиса. Тогдашний сенатор от штата Делавэр Байден набрал всего 0.05% голосов сопартийцев. Этому поспособствовал и скандал с плагиатом: одна из его речей повторяла выступление барона Нила Киннока, тогдашнего лидера Лейбористской партии Великобритании.

Байден упомянул оригинальное авторство во всех своих речах, кроме одной, видео с которой, по одной из версий, разослала прессе команда его оппонента по партийным праймериз Дукакиса.

Байден станет самым пожилым президентом в истории США

На момент своей инаугурации, которая состоится 20 января 2021 года, тогда уже 78-летний Джо Байден станет самым пожилым главой Белого дома. Предыдущий рекорд принадлежал его сопернику на выборах Дональду Трампу, который вступил на президентский пост в 70-летнем возрасте.

Помимо этого, Джо Байден - политик с внушительным 47-летним стажем. Впервые он попал во властные кабинеты в 1973 году, когда был избран сенатором от штата Делавэр.

В то же время самым пожилым президентом Америки на момент ухода из Овального кабинета остается Рональд Рейган - он покинул Белый дом в возрасте 77 лет.

Тогда как самым молодым президентом на момент избрания был Теодор Рузвельт — в 1901 году, когда он возглавил Соединенные Штаты, политику было 42 года.

В 1988 году Майкл Дукакис проиграл выборы республиканцу Джорджу Бушу-старшему. А спустя 32 года Джо Байден действительно будет избран президентом Соединенных Штатов Америки.

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