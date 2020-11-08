Трамп заявил о фальсификациях на выборах [ Редактировать ]
Дональд Трамп заявил о фальсификациях на президентских выборах в США. Об этом Трамп написал в Twitter.
“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020
"Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании. У нас есть история в этой стране избирательных проблем", - написал Дональд Трамп.
По мнению Трампа, этап подведения итогов выборов только начинается.
Напомним, Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов и официально становится президентом США.
Как ранее сообщалось, Трамп объявил себя президентом США и заявил, что Байден поторопился называть себя новым президентом США.
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