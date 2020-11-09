Переможці змагання отримають по 30 тисяч доларів кожен

Світовий чемпіонат зі збирання Кубика Рубика відбувся в новому онлайн-форматі. Учасники змагалися перед веб-камерами, не виходячи з власних осель. Перемогу здобув американець Макс Парк.

Кубик він склав за 5,9 десятих секунди. Ще швидше, за 5,5 секунд, упорався німець Філіпп Веєр. Але він змагався в іншій категорії - складав кубик однією рукою. Переможці змагання отримають по 30 тисяч доларів кожен.