Німецькі суди завалені позовами проти запровадження часткового локдауну. Оскаржити посилення карантинних норм намагаються власники ресторанів, кафе, спортзалів, соляріїв і навіть будинків розпусти. Чи є шанси у позивачів - розкаже Тетяна Логунова.

Берлінський адвокат Ніко Гертінґ до суду ходить чи не щодня. І щоразу з новими позовами проти запровадження часткового карантину. Клієнти пана Гертінґа - власники кафе і ресторанів німецької столиці, які вважають, що їх закрили несправедливо.

Ніко Гертінґ, адвокат:

Тільки за один день я подав позови від імені власників 20-и ресторанів. Мої клієнти хочуть рівності й справедливості. Чому закривають саме гастрономічні заклади, а торговельні центри, автосалони, церкви - ні?

Локдаун, що діє в Німеччині з понеділка, і справді вибірковий. До кінця листопада працювати не мають права кафе, ресторани, спортзали, салони краси і заклади культури. А от магазини й перукарні можуть і далі обслуговувати клієнтів, за умови дотримання санітарних норм.

Ніко Гертінґ, адвокат:

Настрій дуже змінився. Навесні, коли карантин запроваджували вперше, закрили всіх. А не тільки, скажімо, кав'ярні й ресторани. А те, що відбувається зараз, несправедливо. Власники закладів харчування не розуміють, чому зачинитися мають саме вони? Та чи зможуть повернутися до роботи в грудні? Вони не тільки зазнають фінансових збитків, а й живуть під постійним психологічним тиском.

Гастрономічні заклади, щоправда, можуть продавати страви "на виніс". Але це не рятує ситуації.

Салах Чеко, власник ресторану:

Різниця величезна. Зараз обід, зазвичай у ці години у нашому ресторані було 20-30 гостей. А по страву "на виніс" поки що прийшов тільки один клієнт.

Колективні позови проти запровадження карантину подають і в інших німецьких землях. Серед позивачів: власник салонів тату, соляріїв, готелів, спортзалів і навіть будинків розпусти.

Усі подані позови термінові. Тож німецькі суди мають розглянути їх у невідкладному порядку. Якими будуть рішення спрогнозувати складно. Але раніше суди вже не раз скасовували карантинні обмеження, затверджені урядами німецьких земель.

Йти до суду готуються й депутати Бундестагу. Від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Вони хочуть оскаржити норму про обов'язковий масковий режим у стінах парламенту, бо вважають її порушенням прав і свобод. Носити маски депутатів і співробітників Бундестагу зобов'язали місяць тому. За порушення передбачений штраф - від тисячі євро.